ஆர்கே நகர் தேர்தல் ரத்து- அடங்கியது தினகரன் ஆட்டம்- நிம்மதி பெருமூச்சில் சசிகலா உறவினர்கள்!

ஆர்கே நகர் இடைத் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டதால் சசிகலாவின் உறவினர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனராம்.

English summary

Sasikala's relatives like Divakaran and others are welcoming the cancel of RK Nagar Byelection.