அடிமை டூ கொத்தடிமை.. இதுதான் சசிகலா ஸ்டைல்!

அதிமுகவினரை அடிமை டூ கொத்தடிமை நிலைக்கு சசிகலா கொண்டு செல்வதாக பேச்சு எழுந்துள்ளது.

English summary

Sasikala's style of functioning and her actitivies after the death of Jayalalitha has irked the pro Jayalalitha ADMK cadres.