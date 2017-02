அதிமுக பொருளாளர் பதவியில் இருந்து ஓபிஎஸ் நீக்கம் - திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நியமனம்

அதிமுக பொருளாளர் பதவியில் இருந்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பொருளாளராக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala Natarajan sacking of CM O.Panneerselvam from ADMK treasurer post. Sasikala appointed Dindigul Srinivasan new ADMK treasurer.