சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு தீர்ப்பில் பயம்... 20-ம் தேதி வரை முதல்வராக பொறுப்பேற்க போவதில்லையாம் சசி

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா வரும் 20ம் தேதிக்கு மேல்தான் முதல்வராக பொறுப்பேற்பார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sources says that ADMK General secretary will not swear as chief minister till 2oth of this month. Sasikala scaring of the verdict in the case of assets. So after the verdict only she will take oath as Chief minister of Tamilnadu sources said.