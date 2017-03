மீண்டும் அம்மா ஆட்சி.. எல்லாப் பெருமையும் சசிகலாவுக்கே... புதுவை அன்பழகன் புளகாங்கிதம்!

திமுக, காங்கிரஸ் சதிகளை முறியடித்து மீண்டும் அதிமு ஆட்சியை நிலை நிறுத்திய பெருமை சசிகலாவையே சாறும் என புதுச்சேரி அதிமுக எம்எல்ஏ அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Puducherry ADMK MLA Anbazhagan says that Sasikala secured ADMK ruling among the plot of DMK and congress.