எம்.ஜி.ஆர் போட்ட ரூல்சை மீறி சசிகலா பொதுச் செயலாளரானாரா? பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் பதில்

அதிமுக கட்சி சட்டங்களை உருவாக்கிய குழுவில் பி.எச்.பாண்டியன் இருந்தது உண்மைதான். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் ஏன் அப்படி ஒரு ரூல்ஸ் உருவாக்கினார் என்பது எம்.ஜி.ஆருடன் இருந்த எனக்குத்தான் தெரியும்.

English summary

Sasikala selection of AIADMK general secretary is completely done under party law.