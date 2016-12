ஜனவரி 12-ல் சசிகலா முதல்வராகிறார்? நடராஜன் சிஎம் என தகவல் பரவியதால் பரபரப்பு!

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களிடம் சசிகலாவை முதல்வராக தேர்வு செய்ய ஆதரவு கடிதம் பெறப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சசிகலா ஜனவரி 12-ல் முதல்வராக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 14:17 [IST]

The crucial ADMK MLAs meeting scheduled for today evening is likely to elect Sasikala for the Chief Minister Post.