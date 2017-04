சசிகலா ஒரு சிறந்த ராஜ தந்திரி.. ஆனால் ஜெ. மரணத்திற்கும் அவரே காரணம்.. பொன்னையன் "சுளீர்"

சசிகலா ஒரு சிறந்த ராஜ தந்திரி, அரசியல் ஞானமிக்கவர் என ஓபிஎஸ் அணியின் பொன்னையன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 20:02 [IST]

English summary

Ponnaiyan gives exclusive interview to a private TV chennal. He said Sasikala should explain Jayalalitha's mistry death.