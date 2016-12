சசிகலா குரல் எப்படி இருக்கும்?.. அறிந்து கொள்ள அதிமுக தொண்டர்கள் ஆர்வம்!

அதிமுகவின் புதிய பொதுச் செயலாளராக ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுவரை வாயே திறக்காத சசிகலா இனியாவது வாய் திறப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

New General secretary of ADMK Sasikala did not meet press yet. when Jayalalitha was in hospital and when Jayalalitha died, Sasikala did not meet press and media. Now She became general secretary of ADMK. She Should open her mouth atleast now.