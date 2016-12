சூட்டோடு சூடாக சசிகலா சுற்றுப் பயணம்.. அதிமுக தொண்டர்களை நேரில் சந்திக்கிறாராம்!

அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்ற சூட்டோடு மாவட்டந்தோறும் பயணம் செய்து ஆதரவு திரட்ட திட்டமிட்டுள்ளார் சசிகலா.

English summary

V.K. Sasikala has planned to meet soon ADMK cadres throughout Tamil Nadu, sources said.