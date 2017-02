சசி சிறைக்கு சென்றதை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ரிசார்ட்டில் கொண்டாடுகின்றனர்- ஸ்டாலின் கிண்டல்

சசிகலாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தண்டனையை எம்எல்ஏக்கள் கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் கொண்டாடுவதாக திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 19:18 [IST]

English summary

DMK working president Stalin says that Sasikala support MLAs are celebrating her verdict on DA case.