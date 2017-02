அதிமுக அலுவலகத்தை ஓ.பி.எஸ். ஆதரவாளர்கள் கைப்பற்றலாம் என பீதி!

அதிமுக தலைமைக் கழக அலுவலகத்தை முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் ஆதரவாளர்கள் கைப்பற்றலாம் என்ற பீதியில் சசிகலா ஆதரவாளர்கள் உள்ளனராம்.

English summary

Sources say that Sasikala supporters are guarding ADMK HQ to prevent OPS supporters to capture the party office.