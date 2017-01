சசி பேனர் கிழிக்கப்பட்டதால் நிறுத்தப்பட்ட குடிநீர் விநியோகம்... விழுப்புரத்தில் அட்டூழியம்!

விழுப்புரம் அருகே சசிகலாவின் பேனர் கிழிக்கப்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த அவரது ஆதவாளர்கள் குடிநீர் விநியோகத்தை நிறுத்தினர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala banner was torn in a village near Villupuram. For this Sasi's supporters has stopped drinking water supply in that village. Public tensed by the action of sasikala supporters and they argued with union commissioner.