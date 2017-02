அஷ்டமி, நவமி முடிந்து முதல்வராகும் சசிகலா? புது அமைச்சரவையில் பலருக்கு கல்தா?

சசிகலா முதல்வராக பதவியேற்பது உறுதியாகியுள்ளது. இதற்காக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தை நாளை கூட்டுகிறார். அவரது அமைச்சரவையில் பலர் நீக்கப்படலாம், புதிதாக சிலர் சேர்க்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 4, 2017, 8:49 [IST]

English summary

AIADMK general secretary Sasikala Natarajan would swear in as Tamil Nadu chief minister before Thai Poosam, says latest rumors from the party.