சசிகலாவுக்கு எதிராக தமிழக மக்களை திரட்டுவேன்.. தீயாய் வேலை செய்யும் தீபா

சசிகலாவிற்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதும் மக்களை திரட்டப் போவதாக ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார். மக்கள்தான் முதல்வரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 6, 2017, 8:25 [IST]

English summary

AIADMK leader Sasikala as leader of the legislature party over the weekend raised quite a few eyebrows and plenty of questions.Deepa has the backing of a powerful mining lobby which once enjoyed good equation with her late aunt.