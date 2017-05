பொதுச்செயலாளர் விவகாரம்: சுத்தி சுத்தி வேலைசெய்யும் சசி அணி.. கூடுதல் ஆவணங்கள் தாக்கல்!

பொதுச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டது செல்லாது என அளிக்கப்பட்ட புகாரை எதிர்த்து சசிகலா அணி தேர்தல் ஆணையத்தில் கூடுதல் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala team has filed more documents to the election commission on the party general secretary issue. They have filed 12757 documents today.