இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு? சசி தரப்பு இன்று பதில் தாக்கல் செய்கிறது

விளக்கம் அளிக்க சசிகலா தரப்பு கூடுதல் அவகாசம் கேட்டது. இதையடுத்து 21ம் தேதி (இன்று ) பதில் தர உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தேர்தல் ஆணையம்.

English summary

Sasikala team has to give explaination on double leaf issue on today, EC extend the date.