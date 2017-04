வேதாளம் மீண்டும் முருங்கை மரம் ஏறியது... ஓபிஎஸ் மீது தினகரன் கோஷ்டி வெற்றிவேல் பாய்ச்சல்

வேதாளம் மீண்டும் முறுங்கை மரம் ஏறிவிட்டது என்றும் பழைய பல்லவியை பாடுகிறார் என்றும் ஓபிஎஸ் குறித்து சசிகலா அணியினர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

Sasikala team MLAs scolding OPS for not joining in the team. They are meaning OPS as Vedhalam, He is singing the old song.