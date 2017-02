ஜெயலலிதா பிறந்தநாளை கொண்டாட ஓபிஎஸ், சசிகலா அணிகள் போட்டி - மாறி மாறி அழைப்பு

மறைந்த முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக முன்னாள் பொதுச்செயலாளர் ஜெயலலிதாவின் 69வது பிறந்தநாளை ஓபிஎஸ் அணியினரும் சசிகலா அணியினரும் போட்டு போட்டுக்கொண்டு கொண்டாட உள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 12:57 [IST]

English summary

In a statement E Madhusudhanan said, "on the account of Amma's 69th birthday, we request members to hoist the party flag across Tamil Nadu and distribute welfare aid and food to the poor. ADMK office release press statement, Senkottaian tribute to Jayalalithaa.