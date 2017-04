ஓபிஎஸ் அணி சவப்பெட்டி பிரசாரத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு- தினகரன் கோஷ்டி மறியல்- போலீஸ் குவிப்பு!

ஆர்.கே. நகரில் ஜெயலலிதாவின் சவப்பெட்டியின் மாதிரியை வைத்து அரசியல் நடத்தும் ஓபிஎஸ் மற்றும் மாஃபா பாண்டியராஜன் ஆகியோரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து தினகரன் கோஷ்டியினர் மறியலில் ஈடுபட்டத

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 22:57 [IST]

English summary

Sasikala team protest in front of RK Nagar Electoral office accusing OPS team are showing coffin box of Jayalalitha and indulge in cheap politics.