நிதானம் இழக்கிறாரா சசிகலா.. ஒரே நாளில் 2 முறை மிரட்டல் தொனியில் பேச்சு!

ஒரே நாளில் 2 முறை மிரட்டல் தொனியில் சசிகலா பேசியுள்ளதால் அவர் நிதானம் இழக்கிறாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 21:41 [IST]

English summary

Sasikala has expressed her ourbust again in public for a second time in a day. Various leaders have condemnd this speech.