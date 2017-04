ஆக மொத்தம் 3 அதிமுக.. அடுத்து என்ன நடக்கப் போகுதோ!

கட்சியிலும், ஆட்சியிலும் சசிகலா, தினகரன் ஆகியோரின் தலையீடு இருக்காது என்று ஜெயகுமார் தெரிவித்ததை அடுத்து, சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோரின் பதவிகள் பறிக்கப்படலாம் என்று தெரிகிறது.

English summary

Minster Jayakumar says We will not accept sasikala's family ruling us anymore. We will move forward without them. After this announcement, Sasikala and TTV Dinakaran's posting will be step down soon.