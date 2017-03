சிறையில் தமிழக போலீஸ் அதிகாரியிடம் கண்ணீர்விட்டு அழுத சசிகலா! தினகரன் நடவடிக்கையால் படுஅப்செட்!!

பெங்களூரு சிறையில் உள்ள சசிகலாவை தமிழக போலீஸ் உயர் அதிகாரி ஒருவர் அண்மையில் சந்தித்துள்ளார். இச்சந்திப்பின் போது தினகரன் நடவடிக்கைகள் குறித்த அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினாராம் சசிகலா.

English summary

According to the Sources said that TamilNadu Top Police official met ADMK general secretary Sasikala in Bengaluru jail.