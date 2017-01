எந்த நேரத்திலும் சொத்து குவிப்பு வழக்கு தீர்ப்பு தேதி... டெல்லி சேதியால் பீதியில் சசிகலா!

சொத்து குவிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பு தேதி எந்த நேரத்திலும் வெளியாகலாம்; இத்தகவல் டெல்லியில் இருந்து கிடைத்ததால் சசிகலா பீதியில் ஆடிப் போயுள்ளாராம்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:02 [IST]

Sasikala who capture the ADMK Party today very upset over the delhi message on Asset Case verdict date.