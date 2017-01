விறுவிறுன்னு சுதந்திரமாக செயல்படுகிறாரே... ஓபிஎஸ் மீது கடும் காட்டத்தில் போயஸ் கார்டன்

முதல்வர் ஓபிஎஸ் தங்களை கலந்து ஆலோசிப்பது இல்லை என காட்டத்தில் இருக்கிறதாம் போயஸ் கார்டன். அதிமுக பொதுச்செயலராகிவிட்ட நிலையிலும் தம்மிடம் முதல்வர் ஓபிஎஸ் ஆலோசிப்பதில்லை என்பது சசிகலா தரப்பு கோபமாம்.

English summary

ADMK sources said that Sasikala and her relatives very upset over Chief Minister O Panneerselvam.