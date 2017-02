ஆளுநரை சந்திக்கும் முன் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெ. நினைவிடங்களில் அஞ்சலி செலுத்திய சசிகலா

சென்னை: கட்சியை கைப்பற்றிய கையோடு ஆட்சியில் அமரத் துடிக்கும் சசிகலா ஆளுநரை சந்தித்து அதற்கான உரிமை கோரப்போகிறார். இதற்காக சசிகலாவிற்கு இரவு ஏழரை மணிக்கு நேரம் ஒதுக்கியுள்ளார் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ்.

5ஆம் தேதி தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்த ஓ.பன்னீர் செல்வம், 7ஆம் தேதி இரவு ஜெயலலிதா நினைவிடத்திற்கு வந்து 40 நிமிடங்கள் தியான புரட்சி நடத்தினார். தன்னை கட்டாயப்படுத்தி ராஜினாமா செய்ய வைத்ததாக சசிகலா மீது குற்றச்சாட்டுக்களை முன் வைத்தார். இதனால் சசிகலா முதல்வராக பதவியேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

மக்கள் விரும்பினால் ராஜினாமாவை வாபஸ் பெறுவேன் என்று கூறினார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். அவருக்கு ஏராளமானோர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். அம்மாவின் ஆன்மா எம்எல்ஏக்களை உசுப்பும் என்று கூறி வருகிறார் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

#WATCH: #Sasikala pays tribute at Jayalalithaa's memorial at Chennai's Marina Beach, brings with her letter of support claiming majority pic.twitter.com/Lndz82OJCN