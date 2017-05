எடப்பாடிக்கு ஆப்பு ரெடி.. சிறைவாசி சசிகலா ஆசியுடன் உதயமாகுது இன்னொரு கோஷ்டி!

டெல்லியை முழு வீச்சில் ஆதரிக்கும் எடப்பாடி அரசுக்கு பாடம் புகட்டும் வகையில் சசிகலா ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் களமிறங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

ADMK sources said that Sasikala who is serving jail term taking vow to topple the Edappadi Palanisamy lead Govt.