கட்சிப் பதவி– நடராஜனுக்கும், சசிகலா குடும்பத்துக்கும் மோதல் முற்றுகிறது!

நடராஜனின் வாதம் இதுதான் - "எப்படியிருந்தாலும் மோடி நம்மை அரசியல் ரீதியில் செட்டில் ஆக விடப் போவதில்லை. நாம் அடங்கிப் போனாலும் நமக்கு மத்திய அரசிடமிருந்து வரக்கூடிய தொல்லைகள் வரத்தான் போகின்றன. நாளாக ஆக இந்த தொல்லைகள் அதிகரிக்கப் போகின்றன. நாம் அடங்கிப் போக நினைத்தால் ஓபிஎஸ் ஸூம் நம்மை புரட்டிப் போட்டு விடுவார். ஓபிஎஸ் ஸின் எஜமானை (மோடி) எதிர்த்து நாம் போராடா விட்டால் நாம் ஓபிஎஸ் ஸாலும் வேட்டையாடப் படுவோம். ஆகவே செஸ் விளையாட்டில் சொல்லப் படுவதைப் போல ''எதிர்த்து தாக்குவதுதான் சிறந்த தற்காப்பு (Offence is the best defense)" என்ற அணுகுமுறையைக் கடைபிடிப்பதே நமக்கு நல்லது என்று நடராஜன் வாதாடி வருவதாகச் சொல்லப் படுகிறது.

English summary

Mani's analysis on the infight of Sasikala family over capturing the high post of ADMK and Govt of Tamil Nadu.