சிறையில் இருந்து 15 நாள் வெளியே வர சசிகலா நடத்தப்போகும் பலே நாடகம்- விரைவில் அரங்கேற்றமாம்!

பெங்களூரு சிறைவாசத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் தத்தளிக்கும் சசிகலா பலே நாடகம் ஒன்றை அரங்கேற்ற திட்டமிட்டுள்ளாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK Sources said that Sasikala who was in Bangalore Jail wants to take bed rest in Hostpital.