சசிகலா விரைவில் முதல்வராகி மக்கள் பணியாற்றுவார்: அமைச்சர் ஆர்பி. உதயகுமார்

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா விரைவில் முதல்வராகி மக்கள் பணியாற்றுவார் என அமைச்சர் ஆர்பி.உதயகுமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். சசிகலா ஏற்கனவே அதிமுக அறிந்த தலைமைதான் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Minister RP.Uthayakumar says that AIADMK General Secretary Sasikala will become a Chief Minister of tamilnadu and work for the public as soon as possible. And he said Sasikala is not a new chief already familiar with the leadership of AIADMK.