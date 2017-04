மகாதேவன் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க சசிகலா பரோல் கேட்கவில்லை- புகழேந்தி

மகாதேவன் இறுதி சடங்கில் பங்கேற்க சசிகலா பரோல் கேட்கவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sources said that no parole for Sasikala to help her attend the funeral. AIADMK Karnataka leader Pugazeldhi said, Sasikala did not apply for parole. TTV Dinakaran said that he would apply for parole if Sasikala wants to attend the funeral of her brother’s son.