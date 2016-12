அதிமுக பொதுச்செயலாளராக ஜன.2ல் பொறுப்பேற்கிறார் சசிகலா?

அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக சசிகலா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ஜனவரி 2ஆம் தேதி அதிமுகவின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்பார் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Sasikala elected as a general secretery of ADMK. Sources says that Sasikala will take the post of general Secretary of ADMK on 2nd of January.