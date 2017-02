சிறையில் சுயசரிதை எழுதும் சசிகலா... என்ன சொல்லப்போகிறார்?

பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலா சுயசரிதை எழுதப்போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வீடியோ கேசட் கடை தொடங்கி அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவியில் அமர்ந்தது வரை கூறுவார் என்று தெரியவருகிறது.

English summary

Sasikala now in Bengaluru jail. sources said, she writes her autobiography. The relationship between J Jayalalithaa and her companion Sasikala Natarajan has been quite well-documented in the history of Tamil Nadu politics.