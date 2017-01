ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவசரச் சட்டம்.. மோடிக்கு சசிகலா மீண்டும் கடிதம்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசரச் சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரி சசிகலா பிரதமர் மோடிக்கு மீண்டும் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

ADMK General Secretary V.K. Sasikala wrote a letter to Modi to demand ordinance for Jallikkattu today.