எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா.. நினைவு தபால் தலை, நாணயம் வெளியிட மோடிக்கு சசியும் கோரிக்கை

எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு அவரது நினைவை போற்றும் வகையில் நினைவு தபால் தலை மற்றும் நாணயம் வெளியிட வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

AIADMK general secretary Sasikala writes letter to PM Modi and insist special coin and post stamp for MGR.