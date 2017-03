சிறையில் "சுயசரிதை" எழுதும் சசிகலா... அங்கேயும் தொடரும் தியானம்!

பெங்களூரு சிறையில் சசிகலா சுயசரிதை எழுதி வருகிறாராம். சிறைக்குள்ளேயும் கூட தமது பாணி 'தியானத்தை' தொடருகிறாராம் சசிகலா.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK sources said that Sasikala who was in Bengaluru Prison wrote political and personal incidents for her autobiography book.