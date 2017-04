ஏடிஎம் மிஷின்களில் தமிழ் மொழியை நீக்கியது ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா!

ஏடிஎம் மிஷின்களில் பரிவர்த்தனைக்கான தமிழ் மொழியை மத்திய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா நீக்கியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 11:20 [IST]

English summary

SBI has removed tamil language in ATM Machines. Instead of that they have installed Hindi it seems.