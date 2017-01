டிஎன்பிஎஸ்-பிக்கு புதிய உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவு!

டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு புதிய உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மாவட்ட நீதிபதி ராமமூர்த்தியை மீண்டும் நியமிக்க கூடாது என்பதும் சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவு.

English summary

The Supreme Court today asked the TamilNadu Govt to reselect the TNPSC members.