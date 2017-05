நீதிபதி கர்ணனை கைது செய்ய தடை ஏதும் இல்லை: உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

தன் மீதான சிறை தண்டனையை ரத்து செய்யக்கோரி நீதிபதி கர்ணன் தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

English summary

Justice C S Karnan can be arrested now with the Supreme Court rejecting his review plea.