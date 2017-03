சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் இழுத்தடிப்பு.. ஐகோர்ட் நீதிபதி கர்ணனுக்கு பிடிவாரண்ட்

சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் இழுத்தடிப்பு செய்த கொல்கத்தா ஐகோர்ட் நீதிபதி கர்ணனுக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Supreme Court has issued a bailable warrant against Justice C Karnan in a contempt case.