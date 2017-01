ஜல்லிக்கட்டு தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு - மத்திய அரசின் கோரிக்கை ஏற்று சுப்ரீம் கோர்ட் அறிவிப்பு

தமிழக அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வருவதால் ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் உடனே தீர்ப்பு அளிக்கக் கூடாது என்று மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டதை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.

English summary

SC has announced that it will not pronoune verdict in Jallikattu case for now after accepting the centre's plea.