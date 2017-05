ஸ்கூல் பஸ் கண்டக்டர போட்டு ஓட்டினா இப்படிதான்... ஜாக்கிரதை!

போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தால் அரசுப் பேருந்துகளில் பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துனர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

School bus drivers and conductors working in govt busses. on this a video has been released. In that video they are behaving to the passengers as if school bus.