ஹார்ட் அட்டாக்கிலும் பேருந்தை நிறுத்தி மாணவர்கள் உயிரைக் காப்பாற்றிய ஓட்டுநர் - வீடியோ

கிருஷ்ணகிரி தனியார் பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநர் திம்பராயன், தனக்கு மாரடைப்பு வந்தபோதும், பேருந்தை பள்ளித்தில் நிறுத்தி மாணவர்களைக் காப்பாற்றினார். ஆனால் அவர் உயிர் பிரிந்தது.

English summary

In Krishnagiri, veppanahalli a private school bus driver got severe heart attack while driving. Even though he dropped the bus in a furrow and saved the school children but he lost his life.