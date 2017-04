காதலிக்க மறுத்த மாணவி..பிளேடால் கழுத்தை அறுத்த 11-ம் வகுப்பு மாணவன்.. திண்டுக்கல்லில் அதிர்ச்சி

திண்டுகல் அருகே உள்ள நத்தம் பேருந்து நிலையத்தில் காதலிக்க மறுத்த மாணவியின் கழுத்தை 11-ம் வகுப்பு மாணவன் பிளேடால் அறுத்துள்ளார்.

English summary

school girl attacked by 11th student for one side love. The student has cut her neck with blade.