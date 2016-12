ஜப்தி செய்ய வந்த நீதிமன்ற ஊழியர்களை தாக்கிய பள்ளி நிர்வாகி.. நெல்லை அருகே பரபரப்பு

நெல்லை அருகே பள்ளியை ஜப்தி செய்ய வந்தவர்களை நிர்வாகி தாக்கியதால் அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இது அங்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Near Tirunelveli school headmaster beats court officers for sealing. police arrested the school head master for his attack on court employees.