வினாத்தாளை வீட்டிலேயே வைத்துவிட்ட தலைமை ஆசிரியர்.. அரையாண்டு தேர்வு எழுத முடியாமல் தவித்த மாணவர்கள்

கிருஷ்ணகிரி அருகே தமிழ் முதல் தாள் அரையாண்டு தேர்வுக்கான கேள்வித்தாளை தலைமை ஆசிரியர் வீட்டிலேயே வைத்துவிட்டுச் சென்றதால் மாணவிகள் தேர்வு எழுத முடியாமல் தவித்தனர்.

English summary

In Krishnagiri Government girls school head master forgot to bring question paper for tamil 1st paper half yearly exam. Because of this girls could not write the exam.