நாகையில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. தலைமை ஆசிரியர் கைது

மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக எழுந்த புகாரை அடுத்து தலைமை ஆசிரியர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

English summary

The headmaster of a school at village near kilaiyur in nagai district, was arrested after a student complained that he had sexually harassed her.