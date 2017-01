தேனியில் பள்ளி நிர்வாகிகளிடையே மோதல்.. மாணவர்களை உள்ளே வைத்து பூட்டுப் போட்டதால் பரபரப்பு!

தேனியில் தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மாணவர்களை உள்ளே வைத்து ஒரு தரப்பினர் பூட்டுப்போட்டதால் பதற்றம் நிலவியது.

English summary

Clashes among school administrators, in Theni. Some of them locked the school when students were inside. After hearing this students parents crowded there.