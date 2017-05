பள்ளிகளில், பஸ், வேன் நல்லாயிருக்கா? ஈரோடில் அதிகாரிகள் ஆய்வு - வீடியோ

ஈரோடு கல்வி மாவட்டத்தில் 95 பள்ளிகளை சேர்ந்த 671 பள்ளி வாகனங்கள் நேற்று ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Transport authorities on Friday determined fitness of 671 school buses and vans.