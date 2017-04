விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு இல்லை.. ஏப். 25ல் ஸ்கூல் திறந்திருக்கும்.. செங்கோட்டையன் கறார்

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக வரும் 25ம் தேதி நடைபெறும் முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் தமிழக அரசு பங்கேற்காது என்று கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

All School in Tamil Nadu will be opened on April 25, says Education Minister Sengottaiyan in Erode.